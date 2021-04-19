إجازة 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء الأحد أم الخميس؟

كتب- محمد سامي:

يحتفل المصريون يوم الأحد المقبل، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق 12 من رمضان.

ويعتبر يوم 25 أبريل من كل عام إجازة رسمية، وبحسب القرار الوزاري السابق، الخاص بالإجازات الرسمية، فأن كل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع ترحل ليوم الخميس في نهاية الأسبوع؛ لتكون الإجازة ممتدة من الخميس حتى السبت.

وبالتالي يكون الاحتفال بيوم 25 أبريل الجاري، يوم الخميس بدلًا من الأحد.

وفي تصريحات سابقة قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، للإجازات الواقعة وسط الأسبوع، يأتي في إطار حرص الحكومة لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار سعد، إلى التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء 3 مناسبات هي أعياد الفطر والأضحى، والميلاد الجيد.

وفي أول تنفيذ لهذا النظام أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا العام الماضي باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الثلاثاء.​