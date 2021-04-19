عضو لجنة النقل بالنواب: انعقاد دائم بعد حادث قطار طوخ

03:07 م الإثنين 19 أبريل 2021
عضو لجنة النقل بالنواب: انعقاد دائم بعد حادث قطار طوخ

النائب محمد عبد الله زين الدين

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم للمتابعة أولا بأول مع وزير النقل وكافة الجهات التنفيذية ما ستسفر عنه تحقيقات حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إلى وجود تواصل أيضا مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لمتابعة حالة المصابين، والتأكيد على تقديم الرعاية العلاجية الكاملة لهم.

وطالب زين الدين، وزير النقل بسرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط السكك الحديد على مستوى الجمهورية، للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة و التي تقوم الدوله بشراءها.

وقال عضو لجنة النقل بالبرلمان: تكرار تلك الحوادث في شهر واحد "جرس إنذار" يجعلنا نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعا لتكرار تلك الحوادث الأليمة.

محمد عبد الله زين الدين حادث قطار طوخ لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب

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