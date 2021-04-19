المرحلة الثالثة من كورونا بين العائلات.. تصريحات جديدة لمستشار الرئيس عن الوباء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات صريحة بإزالة كل العوائق المالية التي تحد من مكافحة فيروس كورونا.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية العديد من الرسائل خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، والتي جاءت أبرزها كالتالي:-

- الرئيس السيسي شدد على ضرورة توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة بالمؤسسات الصحية أو الطبية والوقائية والمنتجة للدواء والأجهزة الطبية في مكافحة وباء كورونا.

- الرئيس وجه بإزالة أي عوائق مالية تقف أمام مصر لإنتاج لقاحات كورونا على أرضها بما يكفي ما تحتاجه البلاد من لقاحات سواء على مستوى مرحلة إنتاج فيروس كورونا المستجد أو في المستقبل اللقاحات والأمصال التي نحتاجها.

- مصر ستكون قاعدة مساهمة في إمداد الدول الصديقة وأفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بما تحتاجة من هذه اللقاحات.

- عدد المصابين يتماشى مع عدد السكان المقيمين في هذه المحافظات، فهناك بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية هي الأكبر في انتشار الفيروس، مثل القاهرة الكبرى.

- المرحلة الحالية تشهد انتشارا للفيروس بسبب التجمعات أو عدم استخدام الكمامات، ولذلك الدولة قررت منع موائد الرحمن والتجمعات للإفطار أو السحور.

- نمر حاليا بالمرحلة الثالثة من وباء كورونا، ونحتاج أن نتعاون ونتكامل للحد من انتشار الفيروس وتداعياته.

- المرحلة الحالية تشهد انتشار الفيروس على مستوى الأسر والعائلات، لافتًا إلى تسجيل حالات كثيرة على مستوى الأطفال والشباب وكبار السن.

- سيتم تقديم تسهيلات للحصول على اللقاح، وسيتم الإعلان عن أماكن جديدة لتسجيل الحصول على اللقاح تيسيرًا لكبار السن ممن لا يستطيعون التسجيل الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى والثانية.

- الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لإقامة مؤسسة إنتاج الأطراف الصناعية رفيعة المستوى وبجودة عالية وخبرة مصرية عالمية، منوها بأن هناك حالات تحتاج إلى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية نتيجة الحوادث أو عيوب خلقية.

- إنشاء مظلة واحدة مصرية قومية تربط كل الأجهزة والكوادر البشرية المدربة أو الذين سيتم تدريبهم في مصر أو خارج مصر في قطاع إنتاج الأطراف الصناعية.