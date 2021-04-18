​برلماني: على وزير النقل تحمل مسئوليته في حادث قطار طوخ

09:05 م الأحد 18 أبريل 2021
​برلماني: على وزير النقل تحمل مسئوليته في حادث قطار طوخ

حادث قطار طوخ

(مصراوي):

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصري الديمقراطي، إن تكرار حوادث السكة الحديد بات أمرًا غير طبيعي، ويثير العديد من التساؤلات، تعقيبًا منه على حادث قطار طوخ اليوم، الذي أصيب فيه عشرات المواطنين، مضيفًا: "لم يحدث بهذا التكرار والنتائج التي تشمل عدد كبير من الضحايا مثل هذه الحوادث المتتالية "حتى وحالة السكك الحديد في أسوأ أحوالها".

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزير النقل بتحمل المسئولية السياسية، داعيًا لأن يخرج ويوضح للمواطنين ماذا يحدث وما إذا كانت هذه حوادث مفتعلة؟، أم أن هناك فشل ذريع في إدارة هذا المرفق المهم.

وأضاف سامي: "بغض النظر عن نتيجة التحقيقات لا زالت هناك مشكلات في أولويات الإنفاق الحكومي، ويجب إعادة النظر فيها وإعطاء المرافق الحيوية أولوية قصوى وعلى رأسها السكك الحديد".

حادث قطار طوخ محمود سامي مجلس الشيوخ حادث قطار

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