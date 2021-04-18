"دفاع الشيوخ": نهر النيل أساس وجود المياه في مصر.. وفي صدارة اهتمامات الدولة
كتب- نشأت علي:
قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.
وأشار الجندي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي؛ لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.
وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ: نهر النيل لا يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بل هو أساس وجودها.
وأشار النائب إلى أنه انطلاقًا مما نص عليه الدستور، فإن الدولة حريصة كل الحرص في الحفاظ على نهر النيل وحمايته، وكذلك تعزيز الموارد المائية؛ ومن بينها المياه الجوفية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
215484
عدد المصابين
-
162714
عدد المتعافين
-
12694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141264686
عدد المصابين
-
119879311
عدد المتعافين
-
3022247
عدد الوفيات
إعلان