​"دفاع الشيوخ": نهر النيل أساس وجود المياه في مصر.. وفي صدارة اهتمامات الدولة

09:01 م الأحد 18 أبريل 2021
​"دفاع الشيوخ": نهر النيل أساس وجود المياه في مصر.. وفي صدارة اهتمامات الدولة

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

وأشار الجندي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي؛ لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.

وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ: نهر النيل لا يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بل هو أساس وجودها.

وأشار النائب إلى أنه انطلاقًا مما نص عليه الدستور، فإن الدولة حريصة كل الحرص في الحفاظ على نهر النيل وحمايته، وكذلك تعزيز الموارد المائية؛ ومن بينها المياه الجوفية.

أسامة الجندي لجنة الدفاع والأمن القومي نهر النيل محمد عبد العاطي
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