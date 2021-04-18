القاهرة 36.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن بدرجات الحرارة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الآن، في ظل الارتفاع الشديد للحرارة على جميع الأنحاء.
وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك: يوجد رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.
وتابعت الهيئة: "درجة الحرارة وسرعة الرياح الآن القاهرة ٣٦ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، والظاهرة المؤثرة هي الأتربة التي تقلل مستوى الرؤية الأفقية إلى ٤٠٠٠ متر.
وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على مطروح ٣٣ درجة وسرعة الرياح ١٦ عقدة، والأسكندرية ٣١ درجة وسرعة الرياح ٨ عقدة، وبورسعيد ٢٦ درجة وسرعة الرياح ٩ عقدة، والأقصر ٣٥ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة.
ونصحت الهيئة:-
١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
٢- عدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها في درجة حرارة عالية.
٣- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.
٤- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.
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