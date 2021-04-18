القاهرة 36.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الآن، في ظل الارتفاع الشديد للحرارة على جميع الأنحاء.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك: يوجد رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وتابعت الهيئة: "درجة الحرارة وسرعة الرياح الآن القاهرة ٣٦ درجة وسرعة الرياح ٧ عقدة، والظاهرة المؤثرة هي الأتربة التي تقلل مستوى الرؤية الأفقية إلى ٤٠٠٠ متر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على مطروح ٣٣ درجة وسرعة الرياح ١٦ عقدة، والأسكندرية ٣١ درجة وسرعة الرياح ٨ عقدة، وبورسعيد ٢٦ درجة وسرعة الرياح ٩ عقدة، والأقصر ٣٥ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة.

ونصحت الهيئة:-

١- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

٢- عدم ترك أي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

٣- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

٤- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

اقرأ أيضًا:

تحدث لأول مرة في الربيع.. الأرصاد تكشف السبب وراء الموجة الحارة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

حرارة شديدة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد توجه 8 نصائح عاجلة للتعامل مع الطقس