"انخفاض الرؤية الأفقية".. الأرصاد تطلق إنذارًا جويًا جديدًا

12:02 ص الأحد 18 أبريل 2021
"انخفاض الرؤية الأفقية".. الأرصاد تطلق إنذارًا جويًا جديدًا

الطقس

(مصراوي):

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، إنذارًا جويًا جديدًا، بشأن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها عبر موقع التواصل "فيسبوك" إنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح مصاحب لمنخفض جوي يؤثر على غرب البلاد، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الرياح التي تصل إلى حد العاصفة، كما يليه سريعًا دخول جبهة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة، وإزاحة الرمال في اتجاه شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الظاهرة المؤثرة خلال الفترة القليلة المقبلة هي درجات الحرارة العالية والرمال المثارة على كافة الأنحاء تقريبًا.

يأتي هذا عقب الإنذار الذي أصدرته الهيئة، قبل عدة ساعات بشأن حالة الطقس، وارتفاع درجة الحرارة غدًا الأحد.
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الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الرياح

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