تحدث لأول مرة في الربيع.. الأرصاد تكشف السبب وراء الموجة الحارة

09:29 م السبت 17 أبريل 2021
تحدث لأول مرة في الربيع.. الأرصاد تكشف السبب وراء الموجة الحارة

الأرصاد تكشف السبب وراء الموجة الحارة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تم رصد نشاط ملحوظ لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، مضيفة أن ذلك يؤدي لارتفاع كبير في درجات الحرارة على جنوب البلاد بوجه خاص، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة.

وأضافت الهيئة أن منخفض السودان يدفع كميات من الرطوبة الاستوائية في الطبقة البنائية للسحب 700 مللي بار، حيث يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير على جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.

كما سيؤدي ذلك لحدوث عدد من الظواهر الجوية أهمها:

الأحد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب البلاد.

الاثنين: تزداد فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد، خاصة شرق المجرى الملاحي وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الثلاثاء: تزداد فرص الأمطار بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد، لكن تبقى في مجملها خفيفة بسبب ضعف الرطوبة السطحية، ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكاثف السحب.

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