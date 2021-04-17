موعدها والدرجات والظواهر الجوية.. كل ما نعرفه عن الموجة الحارة



(مصراوي):

تتأثر البلاد بموجة حارة على كافة الأنحاء، حيث توالى درجات الحرارة ارتفاعها من اليوم وحتى الاثنين المقبل، وتصل الموجة إلى ذروتها الاثنين المقبل، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة العظمى في الاثنين المقبل 41 درجة.

- ذروة الموجة الحارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من اليوم حتى الاثنين، موضحة أن ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الاثنين 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الاثنين على كافة الأنحاء.

- ارتفاع آخر بالدرجات يبدأ غدًا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد 18 أبريل إلى الاثنين 19 أبريل، ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود غدًا وبعد غدٍ الاثنين طقس شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمى بين 39 : 41 درجة، وطقس معتدل ليلًا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا الأحد، يشهد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- طقس اليوم السبت وارتفاع الدرجات

ويشهد اليوم السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

- وفيما يتعلق بخريطة الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من السبت 17 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 38، معتدل ليلًا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 23.

أما فيما يتعلق بخريطة الظواهر الجوية ستكون كالتالي:

- السبت 17 أبريل:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

- الأحد 18 أبريل:

اعتبارًا من الأحد 18 أبريل إلى يوم الاثنين 19 أبريل، ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمى بين 39 : 41، معتدل ليلًا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 25.

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الاثنين 19 أبريل:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد، ونشاط رياح على مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على غرب البلاد.

- الثلاثاء 20 أبريل:

اعتبارًا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

الأربعاء 21 أبريل:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

الخميس 22 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

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