أتربة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد "بيان بالدرجات"

03:01 م السبت 17 أبريل 2021
أتربة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد "بيان بالدرجات"

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 لـ 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الإسكندرية 37 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 38 21

بلطيم 35 21

مطروح 35 20

السلوم 38 19

سيوة 39 21

بورسعيد 34 21

دمياط 34 19

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 41 22

السويس 39 22

العريش 38 19

رفح 36 18

رأس سدر 38 22

نخل 38 22

نويبع 37 23

طابا 35 23

كاترين 33 24

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 37 22

مرسى علم 34 22

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 24

الوادي الجديد 40 22

شلاتين 33 20

أبورماد 33 21

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 22

أمطار أتربة هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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