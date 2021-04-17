​​تصل إلى 40.. الأرصاد تكشف أكثر يومين سخونة في الموجة الحارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التنبؤ الجوي أظهر موجة حارة لمدة 3 أيام من السبت 17 أبريل إلى الاثنين 19 أبريل 2021.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الأحد والاثنين، حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على كافة الأنحاء تقريبًا.

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