​اسعتدادًا للامتنحان التجريبي.. التعليم تتيح اسم المستخدم وكلمة المرور لتابلت طلاب الثانوية

09:22 م الجمعة 16 أبريل 2021
​اسعتدادًا للامتنحان التجريبي.. التعليم تتيح اسم المستخدم وكلمة المرور لتابلت طلاب الثانوية

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة اسم المستخدم وكلمة المرور، لطلاب الثانوية العامة، استعدادًا لاختبارات شهر أبريل التجريبي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء اختبار تجريبي خلال أيام 18 ، 20، 22 أبريل، بهدف اختبار السيستيم وشرائح الإنترنت والخوادم والسيرفرات في المدارس، والسحابة الإلكترونية ومدى التحمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لمتابعة كل الأمور التي تطمئن الطلاب وأولياء الأمور على الجزء التقني من الامتحان.

وستكون أسئلة الامتحان التحريبي "بروفة" فقط، وتتضمن أسئلة ليست من المنهج وأسئلة عادية جدًا، مؤكدًا أنها بدون درجات.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إتاحة اسم المستخدم وكلمة المرور على تطبيق تنويهات على التابلت، مطالبة الطلاب بتوصيل التابلت للتحديث وتنزيل تطبيق تنويهات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاختبار التقني التجريبي بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020*2021.

وقالت الوزارة، إنه يعقد الامتحان التجريبي في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا.

ويهدف الامتحان إلى الآتي:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4G

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت

وخصصت الوزارة أرقاما للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368

أو من خلال واتس آب: 01148970610

كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية الثانوية العامة

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