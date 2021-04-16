الحكومة تكشف حقيقة نقص زيت التموين على البطاقات

06:00 م الجمعة 16 أبريل 2021
الحكومة تكشف حقيقة نقص زيت التموين على البطاقات

زيت تموين

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن عدد من الشائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

وقال المركز إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لنقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعي دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن.

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