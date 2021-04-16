البحوث الفلكية يكشف أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان

11:53 ص الجمعة 16 أبريل 2021
البحوث الفلكية يكشف أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان

غروب الشمس


كتب - يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعدما تبادر كثير من الأسئلة عن عدد ساعات الصيام وأقصر يوم خلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه نظرا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف وبطبيعة الحال نجد أن أول يوم في رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هي الأطول، و تختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي.

وتابع القاضي: أن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع، ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 م وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م.

ويبلغ أقصر يوم 14 ساعة في أبوسمبل بأسوان وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة في دمياط والسلوم بينما في كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام في آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

وفي القاهرة فإن أول أيام الشهر هي الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.

ودعا المعهد في هذه المناسبة، الله أن يتقبل صيام الشهر من الجميع وأن يجعله شهرا كريما مباركا على مصرنا الحبيبة وتزول فيه جائحة كورونا.

ساعات الصيام غروب الشمس البحوث الفلكية شهر رمضان

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