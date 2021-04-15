وكيل النواب ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

12:59 م الخميس 15 أبريل 2021
وكيل النواب ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

محمد أبوالعينين

كتب- مصراوي:

نعى محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال "أبوالعينين" في بيان له اليوم: "لقد فقدت البلاد، والصحافة المصرية، كاتبا حرًا وطنيًا مخلصًا، أفنى سنوات عمره في خدمة البلاد والدفاع عنها، وعن قضايا العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العِظام، وأحد أعلامها الخالدين".

وأضاف أن الكاتب الراحل ترك إرثًا عظيمًا من الكتابات الصحفية المستنيرة، والمواقف الوطنية التي يحفظها له التاريخ، وتوثقها صفحات صاحبة الجلالة، على مستوى العمل الصحفي، أو قيادته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين.​

محمد أبوالعينين مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفاة مجلس النواب

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