الوضع مقلق.. هل فقدت الصحة العالمية السيطرة على كورونا في الشرق الأوسط؟

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إننا لم نفقد السيطرة إلى الآن في مواجهة جائحة كورونا المستجد بدول المنطقة ومنها مصر.

جاء ذلك ردًا على سؤال "مصراوي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وموقف اللقاحات وتوزيعها في عدة دول.

وقال المنظري: "لم نفقد السيطرة، إذا ما زالنا متسلحين بالعلم والمعرفة والرغبة الأكيدة للتحكم في المرض والنتائج السلبية سواء إصابات أو وفيات، ويجب أن تكون رغبة أكيدة للعمل بهذا المنهج".

وأضاف: "الوضع مقلق من حيث عدد الوفيات والإصابات وهناك قيادات صحية أعلنت عن الضغط على نظامهم الصحي لكن الأمر لم يخرج عن السيطرة حتى الآن".

وشدد المنظري على ضرورة الالتزام كحكومات بالمنهج الذي نصحت به المنظمة منذ اليوم الأول للجائحة، موضحا أن المجتمع الحكومي والخاص يجب أن يلعبا دورا واحدة وكل شخص عليه واجب لحماية الأرواح، إضافة إلى ضرورة تقوية النظم الصحية بمختلف احتياجاتها ومن حيث التزام كأفراد مجتمع وسوف نتمكن من تخطي هذه العقبة.