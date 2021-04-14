الصحة العالمية تكشف بالأرقام مخاوفها من كورونا بدول شرق المتوسط

03:08 م الأربعاء 14 أبريل 2021
الصحة العالمية تكشف بالأرقام مخاوفها من كورونا بدول شرق المتوسط

الدكتور احمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 12 بلدًا من أصل 22 بلدًا في إقليم شرق المتوسط أبلغوا عن زيادة في حالات الإصابة الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، كما أَبلغ 11 بلدًا عن زيادة في الوفيات.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، وموقف اللقاحات وتوزيعها في عدة دول.

وأضاف أن عدد الحالات والوفيات الجديدة ارتفع في الإقليم بنسبة 22% و17% على التوالي في الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، وهذا يعني إصابة أكثر من 364113 شخصًا بكوفيد-19، ووفاة 4415 شخصًا للأسف في الأسبوع الماضي وحده.

وأوضح أن هذه الزيادة في الحالات تعكس اتجاهًا يبعث على القلق؛ وهو أن العديد من الناس في جميع أنحاء الإقليم لا يزالون غير مُدركين لخطورة الوضع، ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية التي أثبتت فعاليتها في وقف سريان العدوى.

وأكد أن الإجراءات التي ما زلنا نُطالب بالالتزام بها مرارًا وتكرارًا يمكن أن تُنقِذ حياتكم، أو حياة أحبَّائكم.

فيروس كورونا لقاح كورونا أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية

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