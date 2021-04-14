استفزّ الشعب.. برلماني: محمد رمضان أساء إلى الفن المصري ويجب محاكمته

01:54 م الأربعاء 14 أبريل 2021
استفزّ الشعب.. برلماني: محمد رمضان أساء إلى الفن المصري ويجب محاكمته

محمد رمضان

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزارة الثقافة ونقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد محمد رمضان على خلفية الفيديو الذي نشره الأخير بالتصوير داخل حمام سباحة وهو يرمي عددًا كبيرًا من الدولارات؛ ردًّا على قرار المحكمة بتغريمه ٦ ملايين جنيه بسبب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة، ووزير الطيران المدني، قائلًا: لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان؟ ولماذا لم تُتخذ قراراً ضده في واقعة الطيار الموقوف؟ وماذا سيفعل وزير الطيران المدني بعد أن أنصف القضاء المصري الطيار الموقوف؟

وقال زين الدين إن محمد رمضان أساء إساءات بالغة إلى الفن المصري، معربًا عن أسفه الشديد في أن محمد رمضان أطلق على نفسه "نمبر وان" ثم قام بعمل فيديو مستفز جدًّا للشعب المصري العظيم، وظهر محمد رمضان جالسًا على راحته في البسين، ويقوم وللأسف الشديد برمي الفلوس والدولارات في المياه.

وطالب النائب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته إلى الفن المصري، مؤكدًا أن غالبية أفلام محمد رمضان تتضمن كل ما فيه مخالفات صارخة للقيم والأخلاق المصرية.

محمد رمضان النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب الفن

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