"الزراعة" توافق على تصدير بيض تفريخ كتكوت دجاج بياض إلى الإمارات

كتب- مصراوي:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأربعاء، تقريرًا من د.طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

أفاد التقرير إصدار الموافقة التصديرية لعدد 80 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بيض مائدة, إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة, الأمر الذي يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة في القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحي والبيئي الآمن والمناسب لإنتاج داجني متميز وأمن، خصوصًا في وجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وقال سليمان إنه نظراً إلى التدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات إلى الاكتفاء الذاتي ثم إلى مرحلة التصدير.

قامت الوزارة بطرح أراضٍ صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيداً عن زحام الوادي والدلتا مع تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كل أنشطة ومشروعات الثروة الداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى كما عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق؛ لما له من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الإلكتروني مع القطاع على رقمَي واتساب :(01558626681- 01558626682).

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