الجمعة.. الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا بالمحافظات

05:07 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
الجمعة.. الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا بالمحافظات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي 37)، الجمعة المقبلة.

وأشارت إلى أنه يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ مطلع سبتمبر الماضي، 1369 مسجدًا، منها 1277 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وزارة الأوقاف مساجد وزير الأوقاف افتتاح مساجد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غلق أول مسجد بسبب مخالفة إجراءات كورونا في رمضان.. وإيقاف الشيخ الطاروطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا