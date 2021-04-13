الجمعة.. الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا بالمحافظات

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي 37)، الجمعة المقبلة.

وأشارت إلى أنه يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ مطلع سبتمبر الماضي، 1369 مسجدًا، منها 1277 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة وترميمًا.