ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" اليوم، إن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا على كافة الأنحاء، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 24 درجة، ويستمر هذا الارتفاع حتى بداية الأسبوع المقبل، ثم يليه انخفاضا آخر.

وأشارت الهيئة، إلى هبوب رياح شمالية شرقية على شمال البلاد، تنشط أحيانا مما تعمل على تحسن في الشعور بحالة الطقس.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، عدم الانخداع في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع، كونه فصل موجات سريعة ومتقلبة.​