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كورونا في 24 ساعة| تطور جديد.. وتحذير من التجمعات.. و5 أعراض خطيرة

07:00 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
كورونا في 24 ساعة| تطور جديد.. وتحذير من التجمعات.. و5 أعراض خطيرة

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159999 حالة حتى اليوم.

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