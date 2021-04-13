​​ضياء رشوان: مشروع مدينة الصحفيين سيرى النور قريبًا

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر هي مشروع تاريخي، واستطاع المجلس أن يستلمها مرتين ثم ضاعت، والإجراءات الآن في طورها الأخير، لوضع تعاقدات مع شركات خاصة أو عامة، وستضع النقابة قواعد للاستفادة منها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة ستعمل على إنشاء مشروعين للخدمات الإدارية واللوجستية بالمدينة؛ وهم إنشاء مدرسة دولية كبيرة تكون مصدر دخل للنقابة، ويستفيد الصحفيون من خصومات بها، وأيضًا مركز طبي به عيادات خارجية ومعامل تحاليل وإشاعات، وكل ما هو يوفر خدمة طبية عاجلة.

وتابع: "المجلس الذي دفع 4 ونصف مليون جنيه من أرض المستشفى بمهاتفات فقط دون أوراق، هو مجلس النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، دفعتهم النقابة لوزارة الإسكان، ولم تذهب لشخص أو شركة خاصة، وهو ما لا يعتبر مخالفة مالية، ومن يرى أنها مخالفة يتوجه للنيابة العامة ويتقدم ببلاغ"، لافتًا إلى أن مشروع مستشفى النقابة ليس موجودًا على جدول أعمال الشيخ سلطان القاسمي من الأساس.

واستطرد بأن النقابة صرفت في عامين 150 مليون جنيه، وحصلت على أكبر دعم من الدولة في تاريخها في عهده.​