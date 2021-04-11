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الرئيس التونسي يغادر القاهرة عقب زيارة رسمية استغرقت 3 أيام

08:55 م الأحد 11 أبريل 2021
الرئيس التونسي يغادر القاهرة عقب زيارة رسمية استغرقت 3 أيام

السيسي و الرئيس قيس سعيد بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب انتهاء زيارته الرسمية للبلاد والتي استغرقت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناولت مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره التونسي، عددًا آخر من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة، استعرض الرئيس السيسي آخر التطورات في هذا الصدد، وثمّن الرئيس التونسي من جانبه الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية فى مياه النيل.

وأجرى الرئيس التونسي، على هامش زيارته لمصر، جولة سياحية في عدد من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية في القاهرة، بينها مسجد الحسين وشارع المعز، بالإضافة إلى زيارة قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي مطار القاهرة الدولي قيس سعيد تونس

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