كورونا في مصر.. قفزة جديدة بالإصابات وتراجع التعافي "بيانات رسمية"

كتب- أحمد جمعة:

سجلت الأعداد الرسمية لإصابات كورونا في مصر، قفزة جديدة في أحدث إحصاء لوزارة الصحة مساء السبت، بعدما صعدت إلى 801 حالة.

جاء ذلك بعد أيام من استقرار الإصابات عند مستوى الـ700 حالة، في ظل التصاعد التدريجي للأعداد بما يؤشر بدخول البلاد إلى عمق الموجة الثالثة للجائحة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن مصر تشهد تصاعدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا ناجمة عن الموجة الثالثة.

وواصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 75% حتى اليوم، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع مؤشر الوفيات بهامش ضئيل عند مستوى 5.9%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 30 إلى 50 حالة في المتوسط.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 801 حالة جديدة بكورونا، و43 حالة وفاة، وتعافي 600 حالة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 209677 حالة من ضمنهم 159054 حالة تم شفاؤها، و12405 حالة وفاة.

كانت، وزيرة الصحة، هالة زايد قالت إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد انخفاضًا في معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس مقارنة بالموجة الأولى، رغم الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الـ6 أسابيع الأخيرة الماضية.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة، بداية من محافظة الفيوم حتى قنا.

وأوضحت أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي (كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، وقنا)، كما أكدت أنه تمت زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.

وأكدت الوزيرة مجددًا على الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، وتلاحظ خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.