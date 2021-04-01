"الزراعة": ضبط 130 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر مارس
كتب- أحمد مسعد:
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 131 طن و349 كيلو لحوم.
وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1099 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
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