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السبت.. الأعلى للإعلام يستضيف وزير التموين للحديث حول ملفات الوزارة

04:36 م الخميس 01 أبريل 2021
السبت.. الأعلى للإعلام يستضيف وزير التموين للحديث حول ملفات الوزارة

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر السبت 3 أبريل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها وكذلك دور الوزارة في رمضان والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.​

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة التموين علي المصيلحي
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