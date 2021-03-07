"المدارس اليابانية" تستطلع آراء أولياء الأمور لاختيار نظام الدراسة
كتب- أسامة علي:
أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، تشكيل لجنة للتواصل مع أولياء الأمور، لعمل استطلاع وبحث حول رغبة ولي الأمر في الترم الثاني.
وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إن الفصل الدراسى الثاني سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.
وأوضحت المدارس اليابانية، إن الحضور بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني (اختياري)، وعليه إذا كان يفضل حضور الطالب إلى المدرسة (في هذه الحالة يتوجب عليه كتابة إقرار بذلك للمدرسة، أوعدم حضور الطالب إلى المدرسة وتلقي الدروس أونلاين) .
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