البابا تواضروس يقدم الأساقفة الجدد والمُجلسين (صور)

كتب- مينا غالي:

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس السيامة الأسقفية والتجليس لـ9 أساقفة جددًا وحاليين، بعد صلاة العشية التي أقيمت في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم البابا الأساقفة الذين تمت رسامتهم وتجليسهم على النحو التالي:

1- نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس وهو أحد أعضاء المجمع المقدس وخدم كأسقف عام في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص مع الأب المتنيح المطران الأنبا أرسانيوس، وخدم خدمات عديدة سواءًا في مصر أو خارج مصر، وخدم أيضًا في القاهرة، وساهم في تأسيس دير الأنبا أنطونيوس في كندا، وله خدمات كثيرة.

وبعد نياحة الأنبا أرسانيوس المطران جلسنا نفكر ونصلي من أجل تدبير رعاية هذه الإيبارشية الواسعة وانتهينا إلى أن يُجلس أسقفًا على مدينة المنيا وتوابعها.

2- الأنبا ساويرس الأسقف العام، وهو مشرف على ثلاثة أديرة وهي حديثة في إنشائها نوعًا ما (دير الأنبا توماس بالخطاطبة، ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، ودير القديس موسى القوي بالعلمين)، وأهم شيء كنا نطلبها منه هو أن يؤصل الحياة الرهبانية في هذه الأديرة الجديدة وهذه أديرة جديدة وتحتاج الاهتمام الرهباني الشديد والله أعطاه نعمة أن يقسم الأسبوع على الثلاث أديرة وبدأ يؤصل وينظم الحياة الرهبانية أولًا لكل الآباء الرهبان في كل هذه الأديرة، وسوف نقوم بتجليسه على ديرين، دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، ودير ماربقطر الشهيد بالخطاطبة، وسوف يستمر في الإشراف على دير القديس موسى القوي إلى أن يدبر الله تدبيرًا آخر لرعاية هذا الدير.

3- القمص أغابيوس الأنبا بيشوي: أحد الرهبان المحبوبين في دير القديس الأنبا بيشوي وهو دير عامر به عشرات من الآباء الرهبان، وخلال العام الماضي ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا صربامون عقدنا عدة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات على أكثر من مرحلة واستقر الأمر في النهاية على ترشيح ثلاثة حصلوا على أكثر أصوات في هذا الدير باختيار الآباء الرهبان، واخترنا أبونا أغابيوس وهو تلميذ للمتنيح الأنبا صربامون وتعلم في مدرسة الدير وله في الرهبنة 44 سنة وهذه حياة عميقة في البرية، ولم يخرج للخدمة في أي مكان، وقد كلف في البدايات أن يخدم الكنيسة الموجودة في وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير في مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة والزراعة وخدمة الآباء المتوحدين وداخل خدمات الدير العديدة، وهو من الآباء المحبوبين والهادئين الذين يصنعون سلامًا، وأنا عندما دخلت الدير كان هو من الآباء الكبار الموجودين بالدير وسوف يحتفظ باسم أغابيوس ومعناه المحبة.

4- الأنبا فيلوباتير هو الأسقف الثاني لإيبارشية أبو قرقاص، وهي إيبارشية جديدة فيها آباء أحباء وتاريخ كبير واخترنا، بتزكية الآباء، أبونا ثاؤفيلس المحرقي، بدأ كاهنًا متبتلًا في إيبارشية سمالوط من سنة 2002 وحاصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق وبكالوريوس الكلية الإكليريكية وأعد ماجستير في قانون الأحوال الشخصية ويعد حاليًا درجة الدكتوراه، دخل الرهبنة في عام 2005 وله في الرهبنة حوالي 15 سنة، وخدمته في هذه الإيبارشية الجديدة خدمة تحتاج الرعاية والعناية والاهتمام في تأسيس هذه الإيبارشية الجديدة مع الآباء الأحباء واخترنا له أسم فيلوباتير.

5- الأنبا فام أسقف شرق النيل: القمص سيرابيون السرياني: هو حاصل على بكالوريوس التجارة وعمل محاسبًا، وترهب في دير السريان العامر عام 2003 وله حوالي 18 سنة في الرهبنة وهو حاليًا "الربيتة" أي المساعد لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وعمل في الدير أعمالًا كثيرة منها قصر الضيافة وعمل الرهبان ومبيت العمال والزيارات والمكتبة الاستعارية كما خدم أيضًا في دير الأنبا توماس لمدة عام، و هو من الآباء المحبوبين وله علاقات طيبة مع كل الآباء في دير السريان ونختار له اسم فام.

6- الأنبا جوزيف الأسقف العام الجديد: أبونا القمص أخنوخ الأنبا بيشوي: وله في الرهبنة 30 عامًا تقريبًا في دير الأنبا بيشوي وخدم في الخدمات الطبية باعتباره طبيب وخدم خارج مصر في دول قارة أفريقيا ولنا فيها عمل كرازي ورعوي وأُختير ليكون أسقفًا عامًا في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي واخترنا له اسم جوزيف.



7- الأنبا سيداروس الأسقف العام الجديد: أبونا سيداروس الصموئيلي: وهذه أول مرة نختار أحد الآباء المباركين من هذا الدير بتذكية رئيس الدير لكي ما يخدم خدمة الأسقفية، أبونا سيداروس يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودخل الدير في سنة 1996 وله 25 عامًا في الرهبنة ويخدم في بعض الأعياد والمناسبات في بعض الأماكن عندما يكون هناك احتياج.

سيخدم كأسقف عام لمنطقة عزبة النخل، تلك المنطقة التي خدمها سابقًا بعض الآباء الأحباء مثل نيافة الأنبا بافلي ونيافة الأنبا هيرمينا، وبالمنطقة عدد من الكنائس وعدد من الآباء الكهنة المباركين جدًا ولهم خدمة مشهود لها وسوف يخدم معهم وسوف يكون منسقًا لهذه المنطقة وسوف يحتفظ باسمه، سيداروس.

8- الأنبا رويس الأسقف العام الجديد: أبونا زوسيما المحرقي وهو حاصل على بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال وخدم قبل الدير في عدة أماكن خدم كشماس إبيدياكون في أمريكا، والذي قام برسامته نيافة الأنبا سيرابيون وخدم في كنيسة مارمرقس بهونولولو بهاواي بأمريكا، إيبارشية لوس أنجلوس. وخدم في خدمات الكرازة في دولة الفلبين وهونج كونج وخدم أيضًا مع نيافة الأنبا أباكير في السويد. له خدمات متعددة مباركة، ولذلك سوف يصير أسقفًا عامًا في منطقة شرق آسيا التي لنا فيها عمل كرازي وعمل رعوي كبير واخترنا اسم رويس.

9- الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد: أبونا مارتيروس آفا مينا: وهو أحد رهبان دير الشهيد العظيم مارمينا وله أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة وخدم لفترة قصيرة في دولة الامارات العربية وسوف يخدم في منطقة عين شمس والمطرية، وهذه المنطقة خدم فيها آباء أحباء، نيافة أنبا بافلي ونيافة أنبا تيموثاوس وهى منطقة عامرة وبها آباء أحباء وهو ترهب في عام 2007 وله حوالي 14 عامًا في الرهبنة واخترنا له اسم أكسيوس.