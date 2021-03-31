"هيكل" ناعيًا الدكتور كمال الجنزورى: قيمة سياسية كبيرة وتعلمت منه الكثير
كتب- مينا غالي:
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق.
وقال "هيكل": "كان الفقيد قيمة سياسية كبيرة، وتولى العديد من المناصب الحكومية منذ كان عمره ٣٣ عامًا، وتدرج في المناصب حتى تولى منصب رئيس الوزراء مرتين، آخرهما عام ٢٠١٢ خلال المرحلة الانتقالية".
وأضاف "هيكل": "قد تعلمت منه الكثير، ولم تكن لقاءاتنا تتوقف إلا خلال مرضه الأخير. رحم الله الفقيد الكبير، وجزاه عنا خير الجزاء، وأسكنه فسيح جناته. ولأسرته الصبر والسلوان".
وتوفي رئيس مصر الأسبق صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما.
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