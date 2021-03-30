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"الآثار": مد تخفيض تذاكر دخول المواقع والمتاحف حتى منتصف مايو

09:42 م الثلاثاء 30 مارس 2021
"الآثار": مد تخفيض تذاكر دخول المواقع والمتاحف حتى منتصف مايو

أرشيفية

وافق المجلس الأعلى للآثار، على مد منح المصريين التخفيض على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، ضمن مبادرة دعم حركة السياحة الداخلية حتى منتصف مايو القادم.

كما وافق "الأعلى للآثار" على منح إعفاء على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة لقطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان.

تأتي تلك القرارات تماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار، نحو دفع ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع؛ لاسيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة ومقوماتها السياحية الفريدة والمتنوعة بما يعزز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

وشهد الاجتماع الموافقة على تسجيل زاوية الأجداب بالسلوم بمحافظة مرسى مطروح، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتسجيل (43) أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين، و(7) من مقتنيات كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة آثار الشرقية قيد الآثار.

المتاحف الأثرية حركة السياحة وزارة الشباب والرياضة المجلس الأعلى للآثار

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