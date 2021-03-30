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حدث في 8 ساعات| تعليق حاسم من السيسي على سد النهضة.. وتفاصيل طقس الغد

06:57 م الثلاثاء 30 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| تعليق حاسم من السيسي على سد النهضة.. وتفاصيل طقس الغد

حدث في 8 ساعات


كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم هيئة قناة السويس، وتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، وتحدث الرئيس عن ملف سد النهضة الإثيوبي،

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي وزارة الصحة الطقس شوقي علام أهلا رمضان وزير النقل الإسكان الاجتماعي

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