"رياضة النواب": مركز شباب بـ6 ملايين جنيه يستخدم كمقلب زبالة

كتب- مصراوي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، عددا من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب، منها مقترح من النائب مكرم رضوان بيبع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء أرض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.

وقال النائب مكرم رضوان، إنه تم عرض تصور علي رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قراره بالموافقة علي بيع مراكز الشباب القديمة، من أجل استبدالها بأخرى أكبر في المساحة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أنه يوجد أحد مراكز الشباب في دائرة بني عبيد يبلغ سعره 6 ملايين جنيه، لكنه مغلق وتحول إلي مقلب زبالة بسبب صدور قرار إزالة له، ولم تقم وزارة الشباب والرياضة باحلاله وتجديده، لافتًا إلي أن ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.

وتابع: "عندما أعلن الأهالي بيع ذلك المركز أول سعر فيه وصل 6 ملايين جنيه ولو تم بيعه فسنشتري مساحة، أكبر كما سيتم استغلال باقي المبلغ في إنشاء مبني على أعلى مستوي".

وأشار إلي أنه عندما عرض تصوره بيبع مراكز الشباب القديمة والمغلقة، علي وزارة الشباب كان رد الشئون القانونية بالوزارة بأن تلك الفكرة لن تحقق أي هدف.

ووجه "رضوان" حديثه، لمسئولي وزارة الشباب والرياضة: «أعلم أنكم تخشون الدخول في عش الدبابير، لكن قرار رئيس الوزراء في حال صدوره ببيع المراكز القديمة سيمنحهم قوة كبيرة في التعامل.

من جانبه، طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة البت في تصور النائب مكرم رضوان، ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمراكز جديدة أوسع، متسائلًا: "ما هي علاقة الشئون القانونية بوزارة الشباب في ذلك الأمر".

وتابع: "القانون مرن جدًا وتوجه الوزارة هو تطوير مراكز الشباب، لذلك يجب أن نطوع القانون لخدمة الشباب حتي نبدأ نفكر في حلول نهائية".

وأكد رئيس لجنة الشباب أن تصور النائب مكرم رضوان الهدف منه مهم جدًا، وتوجه "محمود" مطالبًا قيادات وزارة الشباب والرياضة بالعرض الجيد للتصور خلال طرحه علي الشئون القانونية بالوزارة، حتي يتم الانتهاء من البت منه في أسرع وقت.

ومنح رئيس اللجنة، مسئولي وزارة الشباب مهلة لا تتجاوز الشهر للبت في طلب الإحاطة المتعلق باستبدال مراكز الشباب، مؤكدًا أنه لابد أن يتم البت فيه قبل نهاية شهر رمضان المقبل، علي أن يتم مناقشة التطورات الجديدة في اجتماع للجنة يعقد خلال شهر رمضان.

ومن جانبه، أكد مسئولو وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم مناقشة ذلك الأمر في أسرع وقت والرد علي اللجنة خلال المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة.