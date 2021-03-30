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"رياضة النواب": قرار دمج مراكز الشباب "ظالم".. ومسئول حكومي: كانت دور مناسبات

06:31 م الثلاثاء 30 مارس 2021
"رياضة النواب": قرار دمج مراكز الشباب "ظالم".. ومسئول حكومي: كانت دور مناسبات

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، على مراكز أخري، قرار ظالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.

وقال طارق ندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي حصلت على إشهار على محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات أو غرفة في دوار العمدة.

وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج ، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشباب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف يذهب الشاب إلى قرية أخرى تقع على بعد يزيد عن 2 كيلو يوميًا لممارسة الرياضة؟.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه سيتم إعادة النظر في ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.

واتفقت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة أن قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارًا مدروسًا، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشباب حتى يتم إنقاذهم من الإرهاب والمخدرات.​

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب قرار دمج مراكز الشباب وزارة الشباب

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