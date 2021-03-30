عضوة بـ"الشيوخ" تدعو لتحويل أعمال تحريك السفينة الجانحة لفيلم وثائقي

(مصراوي):

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة السفينة البنمية كشف للعالم كله أهمية قناة السويس، هذا الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم، وأبلغ رد لمحاولات البعض التقليل من أهمية القناة التي تعتبر شريان حياة بالنسبة للتجارة العالمية، وهذا ما أكدته الأيام القليلة الماضية منذ بدء السفينة الجانحة وحتى تعويمها خلال الساعات القليلة السابقة.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم الاثنين، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ممثلة في كافة مؤسساتها لتعويم السفينة، ومتابعة القيادة السياسية، وكافة التنفيذيين في الدولة لهذه الأزمة التي كان لها صدى عالمي، خاصة وأن القناة توفر بين 8 إلى 14 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما تستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة لعناصر الأمان وغيرها من المميزات.

وأضافت أن السفينة تحركت بجهود مصرية يجب تكريمها، معلنة تضامنها مع دعوات تصوير فيلم تسجيلي لهذا العمل يروّج له عالميًا ولدور وأهمية قناة السويس والجهود المصرية في هذا الصدد. ​