وزير السياحة ومحافظ القاهرة يضعان اللمسات النهائية لموكب المومياوات الملكية

(مصراوي):

عقد مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً، مع ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، وذلك في مقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة كافة التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث والتي تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، مشيرا إلى أن الموسيقي التي سيتم عزفها موسيقي مصرية قديمة.



وأوضح أن الحدث يشارك به طلبة وأطفال وفنانين مصريين، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة في كافة النقاط التي سيمر بها الموكب من متحف التحرير مروراً بميدان التحرير ويحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتي الوصول الى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك 400 قناة تليفزيونية عالمية وعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وبعد انتهاء الاجتماع، تفقد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية والتي سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات في طريقة عرض بعض القطع.