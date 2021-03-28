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بالصور.. إنقاذ وقطر سفينة حاويات بعد تعطلها قرب ميناء دمياط

12:42 م الأحد 28 مارس 2021
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كتب- أسامة علي:

نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات xpress Nile والتي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكينات الرئيسية لها على بعد يبلغ حوالي 8 أميال بحرية من ميناء دمياط.

وكانت السفينة المصرية الجنسية ويبلغ طولها 133 مترا وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

وعرض اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة الميناء، الأمر على المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ليوجه بسرعة الاستجابة لاستغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.

كان وزير النقل قد أكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء.

ودفعت هيئة الميناء بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدي الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيبها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدء في عملية الإصلاح لمحركاتها.

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