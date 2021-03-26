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أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

05:00 ص الجمعة 26 مارس 2021
أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال 3 أيام مقبلة (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 26 مارس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ـ اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (50:60 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

السبت 27 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (80:70 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

الأحد 28 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (85:75 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.​

أمطار الطقس درجة الحرارة الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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