أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال 3 أيام مقبلة (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)، وذلك على النحو التالي:
الجمعة 26 مارس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
ـ اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (50:60 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.
السبت 27 مارس:
ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (80:70 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.
الأحد 28 مارس:
ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (85:75 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.
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