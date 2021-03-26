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بلغ حد السباب.. الوطنية للصحافة تستنكر مقال أستاذ بـ"جامعة القاهرة" تجاه الإعلاميين

12:00 ص الجمعة 26 مارس 2021
بلغ حد السباب.. الوطنية للصحافة تستنكر مقال أستاذ بـ"جامعة القاهرة" تجاه الإعلاميين

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة


كتب - مينا غالي:

استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة، التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين والتي بلغت حد السباب دون أي وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقي بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التي تغذي الفتنة والفرقة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه كان ينبغي على عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يدعي بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامي المصري.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة في جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، يستدعي إعلاء الصالح العام فوق أي مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.

كلية الإعلام الإعلام المصري الوطنية للصحافة

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