المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي يشيد بجهود شيخ الأزهر في خدمة الإنسانية

كتب - محمود مصطفى:



أشاد الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، في نشر قيم الوسطية والاعتدال في العالم؛ من خلال المنهج الوسطي المعتدل.

وأكد خاطر خلال استقباله وفد الأزهر الشريف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن جهود فضيلة الإمام الأكبر لنشر الوسطية والاعتدال في العالم سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

وثمن عيسى، سبل الدعم التي يقدمها الأزهر الشريف؛ من قوافل طبية وإغاثية، إضافة إلى إسهام الجامعة في افتتاح كلية للطب البشري والعلوم الصحية العام المقبل بجامعة الملك فيصل بتشاد.

وطرح رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التشادي خلال اللقاء ما يحتاجون إليه من دعم وتعاون مع الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز سماحة الدين الإسلامي الحنيف، خاصة وأن الأديان كلها تهدف إلى خدمة الإنسانية.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، رئيس الوفد، أن كل ما يحتاجه الجانب التشادي من تعاون سيكون محل اهتمام من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حتى نبدأ العمل على تفعيل جميع أوجه التعاون في أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء كلًّا من: الدكتور حسين مسار، مستشار رئيس جمهورية تشاد للتعليم العالي والبحث والابتكار، رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل العالمية، والدكتور حسن بوبا جمعة، رئيس الجامعة، وعمرو رفاعي، سفير مصر في تشاد، إضافة للوفد المرافق للدكتور محمود صديق، وهم الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لجهوده المخلصة في خدمة الإنسانية، كما تم تكريم الوفد الأزهري المصري.