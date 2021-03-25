"هيكل" يشهد ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية



كتب - مينا غالي:

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الخميس، اليوم، ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتى نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة خمسة أيام متتالية، فى الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجارى، وشملت عدة محاضرات فى مجالات إعلامية متنوعة، قدَّمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.

وقال "هيكل" إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد هذه الدورات جاء إيمانا بضرورة تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التعبير عن نفسها بشكل واضح ودقيق أمام الرأى العام، لافتا إلى أهمية دور الوزارة فى التنسيق والتواصل الحكومى لإدارة الأزمات بشكل جيد.

وأضاف وزير الدولة للإعلام: "هذه الدورة كانت تمثل الأولوية للوزارة، ولكن تأخرنا فى تقديمها بسبب بعض المعوقات التى واجهتنا، خاصة أن الوزارة مستحدثة".

وحرص "هيكل" على فتح باب النقاش مع الدارسين، والاستماع إلى آرائهم.

ومن جانبهم، أعرب المتحدثون الدارسون عن شكرهم على حسن تنظيم الدورة وما قدمته لهم من عدة فوائد فى مجالات التحدث الإعلامى، ومهارات الإلقاء وأحكام الوقف وتدريبات النفس، وصياغة البيانات الصحفية، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالجهة الحكومية وتحليل الشائعات والرد عليها، وتصميم وتحليل قياسات الرأى العام، والاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأزمات وتوابعها.

وطالب الدارسون وزارة الإعلام بالمزيد من الدورات وورش العمل، ووعد "هيكل" بتقديم المزيد من الدورات.

وفى الختام، قام "هيكل" بتسليم الشهادات للدارسين.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية ضمَّت 36 متحدثًا رسميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.

وتأتى الدورة المشار إليها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين فى الجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة.