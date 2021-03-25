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قبل مناقشته.. ننشر تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات ختان الإناث

01:23 م الخميس 25 مارس 2021
قبل مناقشته.. ننشر تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات ختان الإناث

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس النواب بجلساته الأسبوع القادم تعديلات قانون العقوبات والتي أضيفت لها تعديلات تجرم ختان الإناث.

وينشر مصراوي نص تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس بشأن مشروع القانون قبل مناقشته.​

مجلس النواب تشريعية النواب قانون العقوبات ختان الإناث

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