قبل مناقشته.. ننشر تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات ختان الإناث
01:23 م الخميس 25 مارس 2021
كتب- مصراوي:
يناقش مجلس النواب بجلساته الأسبوع القادم تعديلات قانون العقوبات والتي أضيفت لها تعديلات تجرم ختان الإناث.
وينشر مصراوي نص تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس بشأن مشروع القانون قبل مناقشته.
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