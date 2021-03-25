السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

كتب- محمد نصار:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

يبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء يوم السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442 هجرية بمسجد السيدة نفيسة.​