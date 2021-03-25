قرار جمهوري بإحالة نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار حسيني حسن حسين نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.​