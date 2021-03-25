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قرار جمهوري بإحالة نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش

09:53 ص الخميس 25 مارس 2021
قرار جمهوري بإحالة نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار حسيني حسن حسين نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.​

عبدالفتاح السيسي محكمة استئناف الإسكندرية المستشار حسيني حسن الإسكندرية

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