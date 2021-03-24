وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي

كتب- مصراوي:

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عددا من الأمهات المثاليات من نجمات الإبداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالمسرح القومي وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات.

وقالت عبدالدايم، إن المرأة المصرية تعد رمزا للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء أجيال مستنيرة.

وتابعت أن المرأة شريك أصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حاليا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أبرزت التوجهات العامة الإيمان بأهمية وعمق دور المرأة على الصعيدين التنويري والتنموي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المرأة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء، وأبدت سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي يأتي تقديرا وعرفانا لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود في مشوارهن الأسري والمهني.

وأهدت وزيرة الثقافة، شهادات تقدير للفنانات: سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبدالحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، سهير عبدالقادر، الدكتورة عايدة عبدالسلام إلى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير إدارة السكرتارية، ومديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى، وعلا عبدالفتاح علي عبدالله إدارة التراخيص الفنية.

كما أهدى الفنان خالد جلال شهادة تقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تكريما لها باعتبارها أم مصرية ونموذج للمرأة التي أسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع وقال: إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريماً وتقديراً لدورها الهام في إعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتي تبوأت في عهد الرئيس السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالأم المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأضاف: لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض، وأكد أن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم، لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها وأثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجاً نبيلاً يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية.

يذكر أن الاحتفالية أحيتها مطربة الأوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الأم والتي أبدعها كبار الشعراء والملحنين.​