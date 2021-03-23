مايا مرسي تشيد بقرار إنشاء فروع لـ"قومي الطفولة" بجميع المحافظات
كتبت - نور العمروسي:
أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بتلك الخطوة التى سيكون لها تأثير إيجابي كبير في نجاح العمل بجميع المحافظات.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.
وستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والإجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.
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