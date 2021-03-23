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"الري": إزالة 239 حالة تعد على نهر النيل في 12 محافظة

05:04 م الثلاثاء 23 مارس 2021
"الري": إزالة 239 حالة تعد على نهر النيل في 12 محافظة

إزالة تعديات على نهر النيل

كتب- مصراوي:

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان).

وأسفرت الحملة عن إزالة 239 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 58 ألفا و560 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

كما تؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

إزالة التعديات نهر النيل تعديات النيل وزارة الري

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