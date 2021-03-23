"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال

واشنطن - (أ ش أ):

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين على تعيين مارتي والش عمدة مدينة بوسطن ليصبح وزير العمل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأسفر تصويت المجلس عن موافقة 68 عضوا في مقابل اعتراض 29 على تعيين والش الذي يعتبر أحدث من يوافق عليه مجلس الشيوخ من أعضاء إدارة بايدن من الوزراء.

وقال تشارلس شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ إن هذا المجلس كان أسرع وتيرة في المصادقة على أعضاء الحكومة مما كان عليه في عهد إدارتي الرئيسين السابقين سواء الديمقراطي باراك أوباما أو الجمهوري دونالد ترامب.

ويعد والش ، وهو رئيس اتحاد عمالي سابق، العضو الحادي والعشرين في إدارة بايدن، ولم يكن من المطلوب بالنسبة لبعض هؤلاء الأعضاء مصادقة مجلس الشيوخ من أجل تثبيتهم.

وظل والش في منصب عمدة بوسطن منذ 2014 وقبل ذلك كان عضوا في المجلس التشريعي لولاية ماساتشوسيتس.

وفي كلمته أمام المجلس أكد والش على " أننا نعتمد على العمال من الرجال والنساء في أنحاء البلاد لتسيير عجلة الحياة، وهم دائما يقومون بدورهم المطلوب، لكنهم أيضا يعتمدون علينا، وينبغي دعمهم ومساندتهم بصورة عاجلة".

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