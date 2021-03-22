الجغرافيا في المقدمة 97.. التعليم تعلن متوسط القوميات لمواد الترم الأول لطلاب أولى ثانوي
كتب- أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الإلكترونية للصف الأول الثانوي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيًا.
وجاءت المتوسطات القومية لجميع المواد على النحو التالي:
عربي 62
أحياء 78
كيمياء 91
اللغة الأجنبية الثانية 86
جغرافيا 97
تاريخ 95
رياضيات 88
علم نفس 93
فيزياء 88
اللغة الأجنبية الأولى إنجليزي 86
اللغة الأجنبية الأولى فرنساوي 69
اللغة الأجنبية الأولى ألماني 61
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