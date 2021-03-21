مصدر بالصحة يكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تلقي أكثر من 26 ألف مواطن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتوفر وزارة الصحة نوعين من اللقاحات حتى الآن، الأول اللقاح الصيني "سينوفارم"، والثاني لقاح "أسترازينيكا" الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
وقال المصدر لمصراوي، إن عملية التطعيم مستمرة في 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، على أن يتم التوسع فيها خلال الأيام القليلة المقبلة مع وصول الدفعات الجديدة من اللقاحات.
كانت وزيرة الصحة وجهت بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.
وأكدت أنه من المستهدف تطعيم 250 ألفًا من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.
ولفت المصدر إلى اقتراب الوزارة من تسجيل بيانات 500 ألف مواطن للحصول على اللقاح.
الخبر التالى:وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
194771
عدد المصابين
-
149489
عدد المتعافين
-
11557
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان